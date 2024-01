La Mini Chaîne du livre Session publication numérique Espace le 4ème Genève, samedi 27 avril 2024.

La Mini Chaîne du livre Session publication numérique Dernier atelier de la Mini Chaîne du livre, série d’ateliers sur la création d’une publication collective. Avec Camille Bloomfield, poétesse et Cassandre Poirier-Simon, médiatrice culturelle numérique Samedi 27 avril, 13h30 Espace le 4ème Gratuit

Début : 2024-04-27T13:30:00+02:00 – 2024-04-27T16:30:00+02:00

Cet atelier remonte les étapes avant l’impression et vous propose de réfléchir aux spécificités de l’édition numérique. D’un côté, vous découvrirez les différents formats et possibilités de publication numérique. D’autre part, vous réfléchirez, avec Camille Bloomfield, à comment mettre en forme vos textes pour une lecture en ligne le récit est-il interactif? Est-il animé? Contient-il du son? Comment la lecture est-elle transformée?

Quelle étape cruciale que l’impression ! C’est le moment où tout ce qui a été conçu sur écran nous arrive entre les mains. Nous irons ensemble à l’imprimerie Bahnhofstrasse, où Maud Bosset nous accueillera et montrera comment ses machines fonctionnent.

Les Bibliothèques municipales vous proposent de participer à la création collective d’une édition. De l’écriture à la publication, papier et numérique, toutes les étapes font l’objet d’un atelier spécifique, un samedi par mois le long de la saison thématique « Fais-moi signe ».

Pour vous accompagner dans cette aventure, nous invitons Camille Bloomfield, poétesse, et Clovis Duran, graphiste. Retrouvez ces ateliers dans chacune des Bibliothèques du réseau !

Tous les rendez-vous, sur inscription :

16 Septembre, 10h-13h, Bibliothèques des Minoteries Atelier d’écriture avec Camille Bloomfield

21 octobre, 10h-13h, Bibliothèque des Eaux-Vives Atelier typographie avec Clovis Duran et Roger Gaillard, de la fonderie Extraset

2 décembre, 13h30-16h30, Bibliothèque de St Jean Atelier images avec Clovis Duran et la maison d’édition Atrabile

27 janvier, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Servette Atelier mise en page avec Clovis Duran

2 mars, 14h-17h, Bibliothèque de la Jonction Atelier impression avec Clovis Duran et Maud Bosset de Bahnhofstrasse

30 Mars, 13h30-16h30, Bibliothèque des Pâquis Atelier reliure avec Clovis Duran et Virginie Bornand, relieuse aux BM

27 avril, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e Atelier publication numérique avec Camille Bloomfield et Cassandre Poirier-Simon, médiatrice culturelle numérique aux BM

11 juin, 18h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e Apéro de remise des publications

Espace le 4ème Place des Trois-Perdrix 5 Genève 1204 Cité Genève

