La Mini Chaîne du livre Session impression Bibliothèque de la Jonction Genève, samedi 2 mars 2024.

La Mini Chaîne du livre Session impression Les Bibliothèques Municipales vous proposent de participer à la création collective d’une édition. Cinquième étape l’impression, avec Maud Bosset, imprimeuse Samedi 2 mars, 14h00 Bibliothèque de la Jonction Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

Quelle étape cruciale que l’impression ! C’est le moment où tout ce qui a été conçu sur écran nous arrive entre les mains. Nous irons ensemble à l’imprimerie Bahnhofstrasse, où Maud Bosset nous accueillera et montrera comment ses machines fonctionnent.

Les Bibliothèques municipales vous proposent de participer à la création collective d’une édition. De l’écriture à la publication, papier et numérique, toutes les étapes font l’objet d’un atelier spécifique, un samedi par mois le long de la saison thématique « Fais-moi signe ».

Pour vous accompagner dans cette aventure, nous invitons Camille Bloomfield, poétesse, et Clovis Duran, graphiste. Retrouvez ces ateliers dans chacune des Bibliothèques du réseau !

Tous les rendez-vous, sur inscription :

16 Septembre, 10h-13h, Bibliothèques des Minoteries Atelier d’écriture avec Camille Bloomfield

21 octobre, 10h-13h, Bibliothèque des Eaux-Vives Atelier typographie avec Clovis Duran et Roger Gaillard, de la fonderie Extraset

2 décembre, 13h30-16h30, Bibliothèque de St Jean Atelier images avec Clovis Duran et la maison d’édition Atrabile

27 janvier, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Servette Atelier mise en page avec Clovis Duran

2 mars, 14h-17h, Bibliothèque de la Jonction Atelier impression avec Clovis Duran et Maud Bosset de Bahnhofstrasse

30 Mars, 13h30-16h30, Bibliothèque des Pâquis Atelier reliure avec Clovis Duran et Virginie Bornand, relieuse aux BM

27 avril, 13h30-16h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e Atelier publication numérique avec Camille Bloomfield et Cassandre Poirier-Simon, médiatrice culturelle numérique aux BM

11 juin, 18h30, Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e Apéro de remise des publications

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/

123rf