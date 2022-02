LA MINI BOUM DU CARNAVAL Farébersviller Farébersviller Catégories d’évènement: Farébersviller

LA MINI BOUM DU CARNAVAL Farébersviller, 27 février 2022, Farébersviller. LA MINI BOUM DU CARNAVAL B’FUN PARK Avenue Saint Jean Farébersviller

2022-02-27 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-27 B’FUN PARK Avenue Saint Jean

Farébersviller Moselle Mini boum à partir de 16h30, avec les mascottes préférées de vos enfants et animée par DJ Pro Animation. Pour le carnaval des enfants, des animations trampoline et des stands kermesse vous attendent dans votre complexe! Enfilez vos déguisements et rendez-vous à B’Fun. Une activité trampoline achetée vous donne accès à toutes les animations de la journée. Tarif : 5 à 12 ans : 7,50€ yann.alves@bfun-park.com +33 3 56 14 00 35 https://www.centre-best.com/ B’FUN PARK Avenue Saint Jean Farébersviller

