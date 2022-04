La Mingotoise Mingot Mingot Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mingot

La Mingotoise Mingot, 1 mai 2022, Mingot. La Mingotoise village MINGOT Mingot

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 village MINGOT

Mingot Hautes-Pyrénées Mingot 8 8 EUR Marche et course organisée par le comité des fêtes. Inscription dès 8h15, départ depuis la salle des fêtes. 15km : départ pour les marcheurs à 9h; pour les coureurs à 9h30

9km : départ pour les marcheurs à 9h45; pour les coureurs à 10h

marche pour enfants à 11h30 Cadeaux

Ravitaillements façon Top Chef Repas : entrée/ grillades, haricots

Dessert/ vins & café compris Inscriptions pour le repas avant le 29 avril village MINGOT Mingot

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mingot Autres Lieu Mingot Adresse village MINGOT Ville Mingot lieuville village MINGOT Mingot Departement Hautes-Pyrénées

Mingot Mingot Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mingot/

La Mingotoise Mingot 2022-05-01 was last modified: by La Mingotoise Mingot Mingot 1 mai 2022 Hautes-Pyrénées Mingot

Mingot Hautes-Pyrénées