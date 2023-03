Photographie à Cugand. Atelier-studio de Sarah Scaniglia. La Mingoterie, 1 avril 2023, Cugand.

Studio de la photographe Sarah Scaniglia récemment installée à la Mingoterie à Cugand, lieu atypique regroupant différentes artisanes, chacune au savoir-faire unique.

Du simple portrait aux images plus créatives, Sarah conçoit dans son studio-atelier des photographies travaillées alliant parfois décors et mise en scène. Elle réalise la prise de vue, le développement et montages/collages maintenant en numérique mais auparavant en argentique.

Pour la prise de vue, les réalisations sont sur-mesure en fonction des demandes (étude, décors, mise en scène, direction..). Le développement s’effectue sur les logiciels spécialisés, il s’agit du traitement des fichiers, étalonnage des couleurs et retouches si nécessaires. Elle supervise et contrôle les tirages fine art.

Ouverture du studio au public avec une exposition de ses travaux de photographie d’art, dont les premières photos d’une série en cours : « Sorcières », un projet naissant de portraits de femmes, de tous bords, de tous lieux, de tous âges, dévoilant un bout de leur histoire, de leur culture, de leur combat.

Inspirée par la nature, l’humain et le rêve, son travail utilise le symbolisme et le surréalisme dans un univers onirique. Sensible aux luttes pour les droits des femmes, Sarah explore leur représentation dans l’histoire de l’art.

www.sarah-scaniglia.com

Sarah Scaniglia