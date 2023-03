JEANINE Portes ouvertes La Mingoterie, 28 mars 2023, Cugand.

JEANINE Portes ouvertes 28 mars – 2 avril La Mingoterie

Jeanine, artisanat d’art, verrier et textile :

Création de luminaires, abat-jour, miroirs et bijoux textiles, ouvrira comme chaque année les portes de son atelier à l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art.

Découvrez son univers avec la ligne de luminaires SUR LE FIL personnalisable et fonctionnelle. Ses miroirs fabriqués à partir de la technique traditionnelle du vitrail américain. Ses abat-jours et suspensions sur mesure. Sa ligne de bijoux textiles brodés et fabriqués à partir de chutes de matière vouées au rebus.

Des ateliers découverte abat-jour à rapporter chez soi, vous seront proposés les samedi 1er et dimanche 2 avril à 16h.

Une invitée fidèle sera présente pour exposer ses produits fabriqués à partir de papier, et textile éthiques, locaux, slowdesignés.

Millimétrée, invitée vous accueillera aussi lors de 2 ateliers « couronne et brindilles » les mêmes jours, à 14h le samedi puis 11h le dimanche.

Vous pourrez aussi rencontrer Aude Fabrik : céramiste,invitée et Soizic Kerihuel : artiste peintre, au sein de son nouvel espace, dans la même enceinte, avec son travail pictural : Linogravure et Peinture sur toile, bois, sculpture, techniques mixtes d’une grande fraicheur lumineuse et joyeusement colorée.

La Mingoterie 20 RUE DE LA PENISSIERE Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jeanine.decor.verre.textile/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9cor verre et textile », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « JEANINE », « provider_name »: « Tumblr », « thumbnail_url »: « https://64.media.tumblr.com/avatar_9802aa0f885e_128.pnj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://jeanine-site.tumblr.com »}, « link »: « https://jeanine-site.tumblr.com/ »}, {« data »: {« author »: « VLAND », « cache_age »: 86400, « description »: « Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Catalogue -Sur le fil- JEANINE, Author: VLAND, Length: 14 pages, Published: 2018-06-18 », « type »: « rich », « title »: « Catalogue -Sur le fil- JEANINE », « thumbnail_url »: « https://i.calameoassets.com/180618143839-ff00d2f26aa34fbbf117bd81caa70362/large.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00561286248acae82a266 », « thumbnail_height »: 870, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/5612862 », « thumbnail_width »: 1246, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://fr.calameo.com/read/00561286248acae82a266 »}, {« link »: « http://www.millimetree.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/audefabrik »}, {« link »: « https://www.soizickerihuel.fr/?fbclid=IwAR3RiU-jNCijgJzRclC4IXT57BHB43fEnTgc6jAkEVX56ZYdMxc9bN5aOjY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

luminaire miroir

Valérie Landry