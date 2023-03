Portes ouvertes de l’atelier de Soizic Kerihuel à la Mingoterie. La Mingoterie, 28 mars 2023, Cugand.

Portes ouvertes de l’atelier de Soizic Kerihuel à la Mingoterie. 28 mars – 2 avril La Mingoterie

Découverte de l’atelier de Soizic Kerihuel à la Mingoterie.

La Mingoterie ouvrira les portes de ses différents ateliers afin de vous présenter le savoir-faire de chacunes de ses actrices : artistes et artisanes.

Des ateliers et/ou expositions-vente vous seront proposés dans chacune des enceintes de cette ancienne usine.

Aujourd’hui appelée Mingoterie, 4 ateliers constitués de 4 sheds font référence au Maingot : ruisseau courant à l’arrière de cette dernière pour se jeter dans la Sèvre et aux moulins industriels de transformation des céréales des bords de Sèvre, bien connues localement et appelées minoteries.

Le site est donc investie par différents métiers d’Art, exerçés à la main par les Mingottes pour un travail se voulant qualitatif, réfléchi, à l’écoute des désirs de son public, unique, sur mesure ou sous forme de toutes petites séries.

Découvrez la linogravure !

Après de nombreuses pérégrinations, Soizic Kerihuel, lorientaise d’origine, arrive en 2012 à Nantes. La même année, elle crée avec d’autres artistes et artisans, Le Hangar du Pendule, un atelier partagé, situé à Trentemoult, près des bords de Loire.

​

Seule ou en collaboration avec les autres métiers de l’atelier, Soizic explore, apprend, expérimente et développe son travail essentiellement axé sur les couleurs, leurs superpositions et la recherche de profondeur.

​

Le processus créatif nait d’événement intime marquant, de sujet d’actualité frappant ou d’un état d’esprit. Un travail introspectif est fait en amont, laissant place par la suite à l’expression sous différentes formes, techniques et à travers différents lieux.

​

Soizic propose une Respiration, une Guérison avec ses spectateurs, un échange autour du Vivant au travers d’une pluralité de supports, certains singuliers comme d’anciens draps de lin mais aussi plus contemporains comme la tablette numérique.

​

Aujourd’hui installée dans son nouvel atelier à la Mingoterie à Cugand, non très loin de Nantes, Soizic poursuit son travail artistique et artisanale. Ce nouveau point de vue lui offre le changement nécessaire afin d’appréhender et certainement traiter les interrogations et enjeux de demain.

Vous pourrez également découvrir la peinture sur d’anciens draps.

La Mingoterie 20 RUE DE LA PENISSIERE Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.soizickerihuel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/soizic.kerihuel.art/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/SoizicKerihuelArt »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.etsy.com/fr/shop/SoizicKerihuelArt?ref=seller-platform-mcnav »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

art peinture

SOIZIC KERIHUEL