PORTES OUVERTES DE LA MINGOTERIE 28 mars – 2 avril La Mingoterie

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Mingoterie ouvrira les portes de ses différents ateliers afin de vous présenter le savoir-faire de chacune de ses actrices, artistes et artisanes représentant le jeune collectif se voulant dynamique et harmonieux : « Les Mingottes »

Soizic KERIHUEL, linogravure

MaillO, création textile

Jeanine, luminaire

Outre les ateliers métiers d’art présents à l’année, les ateliers Aude Fabrick et Millimétrée seront invités chez Jeanine, pour cet événement.

Des ateliers découverte et/ou expositions-vente vous seront proposés dans chacune des enceintes de cette ancienne usine. Vous pourrez découvrir le travail des Mingottes se voulant qualitatif, réfléchi, à l’écoute des désirs de son public, unique, sur mesure ou sous forme de toutes petites séries.

Retrouvez également :

Sarah Scaniglia, photographie

Bosco, création florale

Julie Bitaudeau, spiritueux

La Mingoterie et son histoire

La Mingoterie est une ancienne usine de 4 sheds, rénovée patiemment par Aurélia Veyssière depuis 2013. Son leit motiv ? La volonté de créer une synergie, une dynamique créative et joyeuse dans un espace au haut potentiel, chargé d’histoire manuelle. Son nom fait référence au Maingot, cours d’eau local se jetant dans la Sèvre, et aux minoteries, industries de production de farine présentes en bords de Sèvre Nantaise.

De grands volumes bénéficient de la lumière naturelle généreuse du nord, une hauteur monumentale sous pente, des verrières typiques, miroitant parfois de petits espaces plus cosy, le tout encourageant l’imagination et la créativité. La rencontre de ces artistes, artisanes et leurs activités bien distinctes, confère une chaleureuse et douce harmonie, colorée, raffinée, à ce lieu massif, épuré et graphique aux lignes droites et saccadées.

De leurs univers multiples, mais aux valeurs communes naissent des pièces uniques créées avec sincérité, passion, force et poésie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

