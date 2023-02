Bal Kreyol itinérant La Mine Ressourcerie, 11 mars 2023, Arcueil.

Bal Kreyol itinérant Samedi 11 mars, 20h00 La Mine Ressourcerie

entrée libre

Le Bal Kreyol Itinérant repasse par La Mine d’Arcueil et s’y installe une soirée par mois !

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Djam’n convie Izly et d’autres invités à les rejoindre sur scène pour une soirée encore plus musicale.

Rejoignez nous dès 20h pour la soirée 100% live

Événement gratuit et sans réservation

Djam’n est un projet Kompa original, coloré d’influences musicales diverses, allant du Reggae au Jazz en passant par la Meringue haïtienne, la Salsa ou l’Afro Beat.

Sur des rythmes dansants, Djam’n dénonce les inégalités, la misère et le racisme, nous parle d’amour ou raconte des difficultés de la vie.

—

Informations pratiques :

La Mine Arcueil

74 Avenue de la Convention

Transports : RER B Laplace

La Mine est un tiers-lieu associatif dédié au réemploi et à l’innovation sociale, implanté à Arcueil et Gentilly, qui gère une ressourcerie, un bar associatif et un chantier d’insertion.

