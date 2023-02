Atelier zéro-déchet La Mine Ressourcerie, 11 mars 2023, Arcueil.

Atelier zéro-déchet Samedi 11 mars, 14h00 La Mine Ressourcerie

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses produits cosmétiques et ménagers, à base d’ingrédients naturels, respectueux de l’environnement.

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Découvrez les bienfaits des ingrédients utilisés et apprenez pas à pas, à réaliser vous-même vos produits du quotidien dans une ambiance conviviale et participative et dans une démarche Zéro Déchet.

Vous repartirez avec la recette, votre produit fait maison ainsi que des réductions pour des épiceries vrac environnantes!

11/02/23 Thème : Pierre d’argile (de 14h00 à 15h30)

11/03/23 Thème : Chantilly de karité (de 14h00 à 15h30)

08/04/23 Thème : Picnic zéro déchet et fabrication de bee wrap (emballage en cire) (de 14h00 à 15h30)

12/05/23 Thème : Shampoing solide (de 18h30 à 20h00)

10/06/23 Thème vacances : Répulsif et apaisant anti-moustique (de 14h00 à 15h30)

Intervenant(e) : Corine Chalard

Tarif : 5€ la séance



