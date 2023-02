Atelier Découpe laser La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Atelier Découpe laser La Mine Ressourcerie, 8 février 2023, Arcueil. Atelier Découpe laser Mercredi 8 février, 14h00 La Mine Ressourcerie

inscription

Je fais ma carte de saint valentin à la découpe laser La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France “Je fais ma carte de saint valentin à la découpe laser”

Le Fablab vous accueille à leur atelier découpe laser pour réaliser des cartes de Saint-Valentin à offrir à n’importe qui vous le souhaitez (en particulier votre amoureux/amoureuse )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T14:00:00+01:00

2023-02-08T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil Departement Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Atelier Découpe laser La Mine Ressourcerie 2023-02-08 was last modified: by Atelier Découpe laser La Mine Ressourcerie La Mine Ressourcerie 8 février 2023 Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil

Arcueil Val-de-Marne