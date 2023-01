Atelier Broderie La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Atelier Broderie Samedi 14 janvier, 14h00 La Mine Ressourcerie

Atelier d'initiation à la broderie classique et broderie glazig

Une fois par mois.

Débutant.e.s accepté.e.s, tout âge, matériel fourni.

Durée 2 heures de 16 à 18h le samedi.

Limité à 10 personnes

Inscription via helloasso

https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-broderie

