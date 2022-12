Concert de Wilfrid Durand Trio Jazz La Mine Ressourcerie, 6 janvier 2023, Arcueil.

Concert de Wilfrid Durand Trio Jazz Vendredi 6 janvier 2023, 19h30 La Mine Ressourcerie

Entrée libre

Venez assister au concert du Wilfrid Durand et son groupe !

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

« Musicien de jazz, à 16 ans, il étudie au conservatoire avec François Jeanneau. Il participe à de nombreuses formations de jazz à Paris et se produit régulièrement dans des clubs.

A 24 ans, il part 5 années à Madrid et un an à New-York où il étudie à la New School of Music et la Boys Harboor Music School dans le spanish Harlem. Il étudie avec des musiciens tels que Dave Liebman, Ralph Lalama, Ralph Bowen, Maria Scneider et au sein du Big Band de la Boys Harboor. (…) »

L’occasion de découvrir des musiciens de talent tout en profitant de notre coin restauration et notre bar !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T19:30:00+01:00

2023-01-06T22:00:00+01:00