Marché de noel La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Marché de noel La Mine Ressourcerie, 17 décembre 2022, Arcueil. Marché de noel Samedi 17 décembre, 11h00 La Mine Ressourcerie [Marché de Noël Artisanal] La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [Marché de Noël Artisanal]

Ho ho ho,

L’équipe de La Mine a la joie de t’annoncer l’ouverture de son merveilleux Marché de Noël le 17 décembre!

Pour cet événement magique qui saura ravir petit(e)s et grand(e)s, voici le programe :

– (programme à venir)

Toute La Mine te souhaite une douce fin de mois et a hâte de t’accueillir pour cette nouvelle édition du Marché de Noël Artisanal ! ❣️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T11:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil Departement Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Marché de noel La Mine Ressourcerie 2022-12-17 was last modified: by Marché de noel La Mine Ressourcerie La Mine Ressourcerie 17 décembre 2022 Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil

Arcueil Val-de-Marne