Soirée Rap Vendredi 2 décembre, 19h30 La Mine Ressourcerie

Gratuit

La Mine vous propose une soirée Rap pour découvrir ou re-découvrir de jeune talent !

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« data »: {« author »: « c13 Offi », « cache_age »: 86400, « description »: « Titre : Rockstarn nLokio :nnTiktok https://www.tiktok.com/@c13offi?_t=8WI839oGuiz&_r=1nnSnapchat https://www.snapchat.com/add/c-13offi?share_id=RuiG6OErRX4&locale=fr-FR », « type »: « rich », « title »: « Lokio – Rockstar », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pXQq8iaE-fg/mqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pXQq8iaE-fg », « thumbnail_height »: 180, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIDPRJjp9D2I33238Cmsnxg », « thumbnail_width »: 320, « messages »: [« c13 Offi disabled embedding on other sites. »], « html »: «

La Mine vous propose une soirée Rap pour découvrir ou re-découvrir de jeune talent ! Au programme : En première Partie Bodou qui kicke sur des prods entre le boom bap et le rap « cloud ». Il est écrit des morceaux mélancolique. Ensuite, vous pouriez découvrir Lokio, jeune rappeur à écouter ici : https://youtu.be/pXQq8iaE-fg Enfin, la troisième partie de soirée sera dédiée à Swan. « Jeune rappeur à la croisée des genres, Swan fait preuve d’une sensiblité transportante. Alors que la vie la souvent désenchanté, il cherche dans la musique un moyen de lui rendre sa magie. Voulant s’éloigner des cases et crée un univers qui lui est propre, il oscille entre des influences Hip Hip, Pop et Caribéennes. c’est une aventure immersive qu’il veut partager avec son public, l’emmenant avec lui dans sa fusée ver Nilo. Nilo c’est la planète des rêves, métaphore d’un état d’accomplisement propre à chacun. Swan espère émerveille et transmettre le message que nous pouvons tous atteindre, même si le voyage ne sera pas toujours de tout repos »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:30:00+01:00

2022-12-02T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil Departement Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Soirée Rap La Mine Ressourcerie 2022-12-02 was last modified: by Soirée Rap La Mine Ressourcerie La Mine Ressourcerie 2 décembre 2022 Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil

Arcueil Val-de-Marne