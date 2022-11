Jazz à La Mine: Cookin’With Byrd & Pearson La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Jazz à La Mine: Cookin’With Byrd & Pearson La Mine Ressourcerie, 26 novembre 2022, Arcueil. Jazz à La Mine: Cookin’With Byrd & Pearson Samedi 26 novembre, 21h00 La Mine Ressourcerie

Gratuit

Nous organison une soirée Jazz pour rendre hommage à Donald Byrd et Duke Pearson La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Jazzz à La Mine ! Hommage à Donald Byrd et Duke Pearson au premier set suivie par une Jam au dexièume set Avec: Florian Marque au sax tenor Hugo corbin à la guitare Alix Logiaco au piano Rory Quinn à la batterie Ahmed Ghanem à la contrebasse Musicien (nes), vous êtes les bienvenues pour jouer avec nous quelque standards de jazz ! Batterie, Contrebasse, Clavier, Amplis et sono sur place. Entre libre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T21:00:00+01:00

2022-11-26T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Ressourcerie Adresse 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Ville Arcueil lieuville La Mine Ressourcerie Arcueil Departement Val-de-Marne

La Mine Ressourcerie Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Jazz à La Mine: Cookin’With Byrd & Pearson La Mine Ressourcerie 2022-11-26 was last modified: by Jazz à La Mine: Cookin’With Byrd & Pearson La Mine Ressourcerie La Mine Ressourcerie 26 novembre 2022 Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil

Arcueil Val-de-Marne