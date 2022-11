Atelier tricot solidaire La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Atelier tricot solidaire La Mine Ressourcerie, 26 novembre 2022, Arcueil. Atelier tricot solidaire Samedi 26 novembre, 16h00 La Mine Ressourcerie Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous souhaitez donner un peu de votre temps lors de nos ateliers tricots, nous vous attendons ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous souhaitez donner un peu de votre temps lors de nos ateliers tricots, nous vous attendons !

Un rendez-vous mensuel pour se rencontrer et faire une bonne action.

Vous pouvez tricoter sur place ou venir récupérer de quoi tricoter chez vous et nous rapporter vos créations le mois suivant !

Nous vous invitons aussi à faire des dons de laine à la Ressourcerie pour le fonctionnement de cet atelier !

Gratuit, matériel de la séance fourni par la Mine.

Pas d’inscription nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

