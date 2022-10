The rock and roll boogie monthly party La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

évenement gratuit tous les 3ème samedis du mois La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Venez danser samedi soir!???? Notre soirée dansante rock’n’boogie mensuelle a lieu ce samedi soir chez nous à Arcueil,

participez à notre cours de boogie de 19h30 à 20h pour maîtriser la technique pour danser toute la soirée ✨?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:30:00+02:00

2022-10-15T23:59:00+02:00

