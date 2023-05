Atelier couture La Mine Gentilly, 24 mai 2023, .

Atelier couture Mercredi 24 mai, 14h00 La Mine Gentilly inscription

Réservez vos cours de couture pour débuter ou vous perfectionner dans un ambiance conviviale.

Nos ateliers de couture sont animés par Nawel, experte en customisation et détournement de pièces de couture.

Cet atelier sera aussi le moment de discuter sur comment aménager un atelier couture chez soi même dans un petit espace.

Quand ?

– De février à juillet 2023

– De 14h à 16h

– Les 1ers samedis du mois

– Les 1ers et 3ème mercredis du mois

(Exception en mai : 1er et 4ème mercredi)

Où ?

– A La Mine Gentilly

Les tarifs :

– 20€ par adulte

– 10e par enfant

Au programme :

01/02/2023 : Apprendre à faire un sac à main cabas.

04/02/2023 : Apprendre les différents types d’ourlets.

22/02/2023 : Créer sa trousse et maîtriser la fermeture éclair.

01/03/2023 : Apprendre à coudre facilement différents types de manches.

04/03/2023 : Coudre un panier et des lingettes démaquillantes.

22/03/2023 : Coudre un coussin de décoration avec une fermeture éclair.

01/04/2023 : Cinq projets de couture avec des chutes de tissu.

05/04/2023 : Apprendre à coudre différents types de cols.

26/04/2023 : Coudre un protège carnet de santé pour bébé.

03/05/2023 : Apprendre à réaliser un patron de base sur mesure.

06/05/2023 : Customiser un pull ou un tee-shirt.

24/05/2023 : Coudre un sac de plage.

03/06/2023 : Apprendre à coudre un haut sur mesure.

07/06/2023 : Customiser un jean.

28/06/2023 : Apprendre à coudre facilement une jupe pour petite fille.

01/07/2023 : Apprendre à coudre une pochette de soirée.

Tarif

La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:00:00+02:00

