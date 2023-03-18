Atelier flocage La Mine Gentilly, 18 mars 2023, Gentilly.

Atelier flocage Samedi 18 mars, 16h00 La Mine Gentilly inscription

La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-flocage-de-t-shirts-manga-mine?fbclid=IwAR2Xg7bBoaHmR9VCMRT1ZGIF7B_S7WezAfTfYdBFiQEbjevJYxZAugt8FAM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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