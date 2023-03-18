Atelier flocage La Mine Gentilly Gentilly
Atelier flocage La Mine Gentilly, 18 mars 2023, Gentilly.
Atelier flocage Samedi 18 mars, 16h00 La Mine Gentilly inscription
La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-flocage-de-t-shirts-manga-mine?fbclid=IwAR2Xg7bBoaHmR9VCMRT1ZGIF7B_S7WezAfTfYdBFiQEbjevJYxZAugt8FAM »}]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-03-18T16:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00
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