La sophrologie est une méthode psychocorporelle inspirée de techniques orientales ( yoga, méditation, zen…), et orientales (relaxation, hypnose, visualisation…). C'est un ensemble d'exercices statiques et dynamiques qui combine respiration, décontraction musculaire et visualisation. Elle permet de prendre conscience de ses potentiels et capacités.

4 février : Atelier découverte

11 février : Atelier découverte

4 mars : Atelier sophrologie – danse

18 mars : Atelier parents et enfants Tarif adulte : 12€

Tarif enfant : 10€

