Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly, 4 février 2023, Gentilly. Atelier auto-réparation de vélo Samedi 4 février, 14h00 La Mine Gentilly

inscription

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto réparation. Conseils techniques, échange et diagnostics sont au menu. La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:elia@ressourcerie-la-mine.com »}] Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto réparation.

Conseils techniques, échange et diagnostics sont au menu.

Des outils spécifiques à la mécanique cyclable seront mis à votre disposition afin de remettre votre vélo sur roue.

George et Edgar seront là pour vous orienter et répondre à vos questions.

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto réparation. Conseils techniques, échange et diagnostics sont au menu. Des outils spécifiques à la mécanique cyclable seront mis à votre disposition afin de remettre votre vélo sur roue. George et Edgar seront là pour vous orienter et répondre à vos questions.

Dates :

05/11/22

03/12/22

07/01/23

04/02/23

04/03/23

01/04/23

06/05/23

03/06/23

01/07/23

Intervenant : Edgar Tarif : 10 € l’adhésion + 10 € l’année Lien actualisé chaque mois pour l’atelier suivant. Si vous souhaitez vous inscrire pour un atelier en particulier, envoyez un mail à : elia@ressourcerie-la-mine.com

Intervenant : Edgar Anselme

Tarif : 10 € l’adhésion + 10 € l’année

Lien actualisé chaque mois pour l’atelier suivant.

Si vous souhaitez vous inscrire pour un atelier en particulier, envoyez un mail à : elia@ressourcerie-la-mine.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Gentilly Adresse 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Ville Gentilly lieuville La Mine Gentilly Gentilly Departement Val-de-Marne

La Mine Gentilly Gentilly Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gentilly/

Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly 2023-02-04 was last modified: by Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly La Mine Gentilly 4 février 2023 Gentilly La Mine Gentilly Gentilly

Gentilly Val-de-Marne