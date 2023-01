Atelier tricot Solidaire La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Atelier tricot Solidaire La Mine Gentilly, 21 janvier 2023, Gentilly. Atelier tricot Solidaire Samedi 21 janvier, 16h00 La Mine Gentilly La céramiste Teresa Timmermans vous apprendra différentes techniques de modelage et de décors pour réaliser vos créations. La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France La Mine vous propose de découvrir l’art de la céramique et expérimenter différentes techniques pour réaliser tous types de créations : vaisselle, sculptures, objets de décorations.

La céramiste Teresa Timmermans vous apprendra différentes techniques de modelage et de décors pour réaliser vos créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Gentilly Adresse 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Ville Gentilly lieuville La Mine Gentilly Gentilly Departement Val-de-Marne

La Mine Gentilly Gentilly Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gentilly/

Atelier tricot Solidaire La Mine Gentilly 2023-01-21 was last modified: by Atelier tricot Solidaire La Mine Gentilly La Mine Gentilly 21 janvier 2023 Gentilly La Mine Gentilly Gentilly

Gentilly Val-de-Marne