Manga-Mine Samedi 21 janvier, 13h30 La Mine Gentilly

Gratuit

Venez participer à nos après-midis Manga Mine ! Plongez dans la culture japonaise avec de nombreuses activités

Séance de cinéma

Tournois de jeux vidéos

Quiz autours des mangas

Tables de jeux de société

Animations numériques

Karaoké

Brocante japonaise toute la journée

Restauration

Bubble Tea

Ateliers cuisine

2023-01-21T13:30:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00

