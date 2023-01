Atelier Cosplay La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

tarif : 30 € les 3 séances

Dharshini, couturière professionnelle, vous donne des conseils pour élaborer le plus beau des costumes cosplay ! La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France Patron, idées de modèles pour conceptualiser le vôtre, tout est possible dans le monde du cosplay !

Rendez-vous à la mine 14h à 18h pour créer le costume de vos rêves et peut-être venir mettre l’ambiance lors des samedis Manga Mine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T14:00:00+01:00

2023-01-18T18:00:00+01:00

