Manga Mine #3 La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Manga Mine #3 La Mine Gentilly, 10 décembre 2022, Gentilly. Manga Mine #3 Samedi 10 décembre, 13h30 La Mine Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/seance-de-cinema-et-repas

Manga Mine La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-cuisine-daifuku-mochi?fbclid=IwAR0_BGAUiDgu7GpBfjsHRZEtO45Weu3jgLtxIFXIF_tNztjUqg-r3UaWVYQ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/seance-de-cinema-et-repas?_ga=2.2293236.597368659.1669805696-647670208.1669805696 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/sticker-mangamine »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-brodeuse-mangamine-2 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-presse-a-chaud-mangamine-2 »}] Venez participer à nos après-midi Manga Mine ! Plongez dans la culture japonaise avec de nombreuse activités : Tables de jeux de sociéte Animations numériques Karaoke Brocante japonaise toute la journée Restauration Bubble Tea Quizz spécial Pokémon Atelier cuisine https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-cuisine-daifuku-mochi?fbclid=IwAR0_BGAUiDgu7GpBfjsHRZEtO45Weu3jgLtxIFXIF_tNztjUqg-r3UaWVYQ Venez apprendre à faire des Daifuku Mochi vous-même durant la Manga Mine. Trois créneaux vous sont proposés : un créneau de 14h à 14h45, un autre de 15h à 15h45 et un dernier de 16h à16h45. Devenez des pros de la confection de Daifuku Mochi ! ——————————————- Séance de cinéma Au cours de l’après-midi Manga Mine, venez assister à une séance de cinéma du flim Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki. Reserve vos places à l’avance pour déguster un ramen, cookie et sirop tout en regardant ce chef d’oeuvre ! https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/seance-de-cinema-et-repas?_ga=2.2293236.597368659.1669805696-647670208.1669805696 ——————————————-

[Atelier FabLab] Atelier Plotter de découpe 14h-15h Venez créer vos plus beaux stickers et customiser vos vêtements à l’effigie de vos personnages préférés de manga lors des après-midi MangaMine au FabLab La Mine https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/sticker-mangamine Atelier brodeuse 15h-16h https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-brodeuse-mangamine-2 Atelier presse à chaud 16h-17h https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-presse-a-chaud-mangamine-2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T13:30:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Gentilly Adresse 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Ville Gentilly lieuville La Mine Gentilly Gentilly Departement Val-de-Marne

La Mine Gentilly Gentilly Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gentilly/

Manga Mine #3 La Mine Gentilly 2022-12-10 was last modified: by Manga Mine #3 La Mine Gentilly La Mine Gentilly 10 décembre 2022 Gentilly La Mine Gentilly Gentilly

Gentilly Val-de-Marne