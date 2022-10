Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly, 5 novembre 2022, Gentilly. Atelier auto-réparation de vélo Samedi 5 novembre, 14h00 La Mine Gentilly

10

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto réparation. La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:elia@ressourcerie-la-mine.com »}] Conseils techniques, échange et diagnostics sont au menu.

Des outils spécifiques à la mécanique cyclable seront mis à votre disposition afin de remettre votre vélo sur roue.

George et Edgar seront là pour vous orienter et répondre à vos questions.

Intervenant : Edgar Anselme

Tarif : 10 € l’adhésion + 10 € l’année

Lien actualisé chaque mois pour l’atelier suivant.

Si vous souhaitez vous inscrire pour un atelier en particulier, envoyez un mail à : elia@ressourcerie-la-mine.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T14:00:00+01:00

2022-11-05T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu La Mine Gentilly Adresse 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Ville Gentilly Age maximum 99 lieuville La Mine Gentilly Gentilly Departement Val-de-Marne

La Mine Gentilly Gentilly Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gentilly/

Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly 2022-11-05 was last modified: by Atelier auto-réparation de vélo La Mine Gentilly La Mine Gentilly 5 novembre 2022 Gentilly La Mine Gentilly Gentilly

Gentilly Val-de-Marne