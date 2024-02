La Mine en fête Pôle Historique Minier Gréasque, mercredi 28 février 2024.

La Mine en fête Pôle Historique Minier Gréasque Bouches-du-Rhône

Le Musée de la Mine de Gréasque propose un tout nouvel atelier sur les thèmes du carnaval et du nouvel an chinois, pour commencer l’année en faisant la fête ensemble.

Le mercredi 28 février prochain, le Musée de la Mine de Gréasque propose un tout nouvel atelier sur les thèmes du carnaval et du nouvel an chinois, pour commencer l’année en faisant la fête ensemble.







Les tambours et les téléphones de la mine



La période de carnaval s’achève mais le musée fait de la résistance avec la création de petits tambours à partir d’objets du quotidien. Puis les enfants pourront monter leur propre fanfare comme du temps de la mine.



A moins qu’ils ne préfèrent discuter avec des téléphones garantis sans dépassement de forfait, ni électricité d’ailleurs ! Des créations sonores liées à l’histoire des mines et des inventions…







Les lanternes du nouvel an chinois



Les lampes de mineurs ont connu une grande évolution au fil du temps… cette deuxième partie de l’atelier propose de revenir à la base de l’éclairage avec ces petites lanternes en papier, en hommage au Nouvel An Chinois. Les enfants pourront même choisir de les décorer avec leur signe astrologique !







Ces animations se termineront par un moment convivial autour d’un goûter offert à tous les participants. Attention, elles ne reviendront pas de toute l’année, c’est donc une occasion unique à ne pas rater !





















La Mine en Fête pour les enfants de 5 à 10 ans



Musée de la Mine de Gréasque Puits Hély d’Oissel



Mercredi 28 février de 14h à 16h30



Tarif 4€ par enfant, goûter inclus.



Réservation obligatoire 04 42 69 77 00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

Pôle Historique Minier Musée de la mine / Puits d’Hély d’Oissel

Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Mine en fête Gréasque a été mis à jour le 2024-02-23 par Syndicat d’Initiative de Gréasque