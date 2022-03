La Mine, du littéraire au réel Gréasque, 10 mars 2022, Gréasque.

La Mine, du littéraire au réel Musée de la Mine Montée de l’ancien traînage Gréasque

2022-03-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-12 16:00:00 16:00:00 Musée de la Mine Montée de l’ancien traînage

Gréasque Bouches-du-Rhône Gréasque

Le Musée de la Mine de Gréasque propose trois demi-journées spéciales pour confronter les livres au réel de la mine. Courtes lectures, témoignages de mineurs, discussions, voire même débats seront au programme.



Des livres sur la mine

Plusieurs titres seront à l’honneur, de Sans famille ou Le chevalement magique, pour les plus jeunes, aux Indes Noires ou à Germinal, pour les plus grands. Ce sera au choix, chacun pouvant ainsi discuter sur des textes qui le touchent plus ou moins. Les passages sélectionnés aborderont les grands thèmes de la mine : la première descente au fond, les conditions de travail, les femmes et les enfants au fond, les animaux, les dangers et la sécurité…



Le vécu des mineurs

Les guides du musée et des anciens mineurs aborderont la réalité du travail des mineurs, au fil du temps et des divers puits de Provence. Car les livres se basent souvent sur une réalité plus ancienne, ou liée à d’autres régions ou pays, et sont marqués par le but que poursuit son auteur également. But social ou imaginaire par exemple.





Ces moments de rencontres sont avant tout conçus comme des moments de convivialité, adaptés à tous les publics, avec un espace important laissé à la parole de chacun. Pensez à réserver car les places sont limitées.







« Du littéraire au réel » – tout public

Musée de la Mine de Gréasque – Puits Hély d’Oissel

Du Jeudi 10 au Samedi 12 mars inclus

De 14h à 16h sur inscription

Entrée gratuite pour l’animation

(la visite du musée reste payante).

Journée Nationale du Mineur : Du littéraire au réel.

A l’occasion de la Journée Nationale du Mineur, fêtée le 10 mars prochain, le Musée de la Mine de Gréasque propose trois demi-journées spéciales pour confronter les livres au réel de la mine.

contact@museeminegreasque.fr +33 4 42 69 77 00 http://www.museeminegreasque.fr/

