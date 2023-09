Bon débarras ! La Mine des Gaves Soulom, 17 septembre 2023, Soulom.

Soulom,Hautes-Pyrénées

Afin de faire place aux nouveaux arrivages, venez profiter de bonnes affaires (mobilier, vaisselle, électroménager à tout petit prix)..

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

La Mine des Gaves Place du Lor

Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



To make way for new arrivals, come and take advantage of bargains offers (furniture, crockery, household appliances at very low prices).

Para dejar paso a los recién llegados, venga y aproveche las gangas (muebles, vajilla, electrodomésticos a precios muy bajos).

Um Platz für die Neuankömmlinge zu machen, kommen Sie und profitieren Sie von Schnäppchen (Möbel, Geschirr, Elektrogeräte zu ganz kleinen Preisen).

Mise à jour le 2023-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65