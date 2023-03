3 jours de démonstrations en couture, feutrage de laine, travail du cuir, art du métal, impressions végétales, peinture … la Mine créative,, 31 mars 2023, L'Arbresle.

La programmation de cet évènement s’adresse à tout public : de 3 à 99 ans !

Boutique et ateliers de créateurs, tout juste ouvert ! Nous proposons un large choix d’ateliers et de démonstrations pour sublimer votre quotidien :

Avec Fer en fil, venez découvrir comment la matière « fil de fer » se transforme dans les mains de l’artiste Marie Georges Sy

Chap’oh, proposera lors des 3 jours, des démonstrations de feutrage de laine. Chacun pourra alors venir faire une petite boule ou recouvrir un savon de laine feutrée sous le regard bienveillant de Guillemette Marduel (dès 3 ans)

Chez Meyuko et Blandine et Colomban, vous découvrirez l’univers de la couture enfant et ados, by Pauline Ballenghein et Guillemette Pépin

Avec Silesca; découvrez le travail du cuir et la maroquinerie :Scarlett Blondeau

Antidote floral organisera des petites démonstrations d’impressions végétales avec Julie Verdelet

Graine de soleil montrera la finesse de découpe du bois à la scie a chantourner,afin de réaliser des bijoux uniques, merci Virginie Geraud !

la Mine créative, 3 rue berthelot ,l’arbresle 69210 L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/laminecreativecollectif »}, {« type »: « email », « value »: « chapoh@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0627659803 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/laminecreative/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

