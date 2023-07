LA NATURE EN JEUX La Mine Abbaretz, 18 août 2023, Abbaretz.

Abbaretz,Loire-Atlantique

Animation proposée par la LPO 44 en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 16:00:00. .

La Mine Rue de Nozay

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Event organized by LPO 44 in partnership with the Département de Loire-Atlantique

Acto organizado por LPO 44 en colaboración con el Departamento de Loira-Atlántico

Animation angeboten von der LPO 44 in Partnerschaft mit dem Département Loire-Atlantique

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire