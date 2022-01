La Mimi’s Academy ! La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Scène, le mercredi 26 janvier à 19:30

Soirée « Auditions » : La Mimi’s Academy 17 h : Ouverture des portes 19h30 : Mimi’s Academy Ils sont tous amateurs et attendent avec impatience le jour où ils deviendront une… Star ! C’est le 26/01 à 19h30, dans l’endroit le plus cool au monde, evidemment ! Les élèves de MusicaDuranne et MusicaTrets viendront vous présenter le travail d’un trimestre. Un mélange de classique, pop, variété et jazz, en piano voix, pour la Mimi’s Academy ! [http://www.musicaduranne.com/](http://www.musicaduranne.com/)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-01-26T19:30:00 2022-01-26T23:00:00

