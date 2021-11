Bourges Bourges Bourges, Cher La Milice dans le Cher Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Bourges Cher Dans le département du Cher, coupé en deux par la ligne de démarcation, les organisme de répression mis en place par l’occupant allemand et le régime de vichy ne se développent pas de la même manière , ni au même rythme. La Milice française ne fait pas exception Conférence : la Milice dans le Cher par Jean-Louis Laubry et Xavier Truffaut +33 2 48 55 82 60 Dans le département du Cher, coupé en deux par la ligne de démarcation, les organisme de répression mis en place par l’occupant allemand et le régime de vichy ne se développent pas de la même manière , ni au même rythme. La Milice française ne fait pas exception Archives départementales du Cher

