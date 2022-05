La Milhacoise Verte Milhac, 19 juin 2022, Milhac.

La Milhacoise Verte Milhac

2022-06-19 08:00:00 – 2022-06-19

Milhac Lot Milhac

6 7 EUR Course 12km – 12€ / 14€ le jour de la course

Rando et marche nordique 10€

Repas accompagnant 8€

Casse croûte à l’arrivée limité aux 250 premiers inscrits

1€ par participant sera reversé à la fondation Perce-Neige.

Remise des dossards de 8h à 9h15

Pour la 9ème édition, nous vous présentons un nouveau parcours.

Course 12km – 12€ / 14€ le jour de la course

Rando et marche nordique 10€

Repas accompagnant 8€

Casse croûte à l’arrivée limité aux 250 premiers inscrits

1€ par participant sera reversé à la fondation Perce-Neige.

Remise des dossards de 8h à 9h15

©course à pied

Milhac

dernière mise à jour : 2022-05-12 par