La migration nocturne des oiseaux Talant, 30 mars 2022, Talant.

La migration nocturne des oiseaux Local LPO 3 allée Célestin Freinet Talant

2022-03-30 – 2022-03-30 Local LPO 3 allée Célestin Freinet

Talant Côte-d’Or Talant

EUR Par Manuel Oudard et Dominique Guillerme

La migration des oiseaux est probablement le spectacle le plus fascinant qu’offre la nature. Cependant, de nombreuses espèces migrent de nuit et les ornithologues en savaient bien peu sur leurs déplacements, du moins

jusqu’à très récemment. C’était sans compter sur l’essor de l’acoustique ! Venez découvrir comment cette nouvelle discipline révolutionne notre rapport à la migration et à l’ornithologie de terrain. RDV de 19 h

à 20 h au local LPO à Talant.

