2022-04-28 – 2022-04-28

Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

au Théâtre de Montreuil-sur-Mer

Jeudi 28 avril à 18h30

au Théâtre de Montreuil-sur-Mer

Jeudi 28 avril à 18h30

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre ! Mais n’est-ce pas là une ambition démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines d’autres candidats pour obtenir un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein de cette puissante machine que constitue un orchestre symphonique ? Le défi est de taille, le parcours semé d’embûches, mais gageons qu’il parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai. Antoine Payen signe ici le deuxième opus des aventures de Tonycello : un nouveau solo ébouriffant, pour lequel il a replongé, avec une bonne dose d’autodérision, dans son propre parcours de musicien classique. Le monde de l’orchestre face à celui du clown, il va y avoir de l’ambiance ! Un hommage décalé et virtuose.

