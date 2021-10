Les Clayes-sous-Bois Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, Yvelines LA MIGRATION DES TORTUES Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Espace Philippe Noiret, le mardi 7 décembre à 20:00

D-s 6 ans – Abonnement jeune public possible Scène découverte Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre ! Mais n’est-ce pas là une ambition démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines d’autres candidats pour obtenir un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein de cette puissante machine que constitue un orchestre symphonique ? Un parcours semé d’embûches, un défi à relever… Mais gageons que Tonycello parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Théâtre et Musique épopée musicale burlesque, Dès 6 ans
Espace Philippe Noiret
1, place Charles de Gaulle
Les Clayes-sous-Bois
Yvelines

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T22:00:00

