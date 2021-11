Brasles Brasles Aisne, Brasles La migration des tortues Brasles Brasles Catégories d’évènement: Aisne

La migration des tortues

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous dévoile son véritable rêve : Faire partie d'un orchestre ! Mais n'est-ce pas là une ambition démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines d'autres candidats pour obtenir un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein de cette puissante machine que constitue un orchestre symphonique ? Un parcours d'embuches, de défi à relever… Mais gageons que Tonycello parviendra à ses fins : La bonne volonté, y'a que ça de vrai !

Vendredi 3 décembre à 20h30 à l'Espace Culturel Raymond Commun à Brasles

Sur réservation via billetterie.carct.fr !

