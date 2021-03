Vomécourt-sur-Madon Vomécourt-sur-Madon Vomécourt-sur-Madon, Vosges LA MIGRATION DES AMPHIBIENS Vomécourt-sur-Madon Catégories d’évènement: Vomécourt-sur-Madon

LA MIGRATION DES AMPHIBIENS 2021-03-13 09:00:00 – 2021-03-13 11:00:00 RDV au parking au carrefour allant vers vomécourt sur madon en venant de bettoncout ou de charmes

Vomécourt-sur-Madon Vosges Vomécourt-sur-Madon Découverte des amphibiens,

Venez participer au ramassage des amphibiens et apprenez à identifier les espèces présentes.

Découvrez aussi leur mode de vie et le phénomène de la migration.

Réservation obligatoire : association.hirrus@orange.fr association.hirrus@orange.fr +33 6 75 31 79 69

Réservation obligatoire : association.hirrus@orange.fr Philippe Aubry

Détails Catégories d’évènement: Vomécourt-sur-Madon, Vosges Autres Lieu Vomécourt-sur-Madon Adresse RDV au parking au carrefour allant vers vomécourt RDV au parking au carrefour allant vers vomécourt sur madon en venant de bettoncout ou de charmes Ville Vomécourt-sur-Madon