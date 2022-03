La migration des aloses La Meauffe, 12 avril 2022, La Meauffe.

La migration des aloses La Meauffe

2022-04-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-12 12:30:00 12:30:00

La Meauffe Manche La Meauffe

Animation dans le cadre du Parcours Migrateurs de l’Ecole des Envolées.

Avec cette sortie aux Claies de Vire, la Fédération Départementale de Pêche de la Manche nous en apprend plus sur la grande Alose et sa migration. L’alose remonte en bandes les fleuves en mai pour se reproduire. Les alevins “alosons” grandissent vite et dévalent en mer vers la fin de l’été. Les poissons passent alors entre 4 et 7 ans en mer avant de venir pondre…et mourir

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30

