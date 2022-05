La mie des religions Valff Valff Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Valff

La mie des religions Valff, 11 mai 2022, Valff. La mie des religions Valff

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-11 17:00:00

Valff Bas-Rhin Valff Une animation se déroulera autour du pain dans différentes civilisations Venez déguster, fabriquer et faire cuire du pain. Animation autour du pain +33 3 88 08 21 09 Une animation se déroulera autour du pain dans différentes civilisations Venez déguster, fabriquer et faire cuire du pain. Valff

dernière mise à jour : 2022-04-22 par Office de tourisme du pays de Barr

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Valff Autres Lieu Valff Adresse Ville Valff lieuville Valff Departement Bas-Rhin

Valff Valff Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valff/

La mie des religions Valff 2022-05-11 was last modified: by La mie des religions Valff Valff 11 mai 2022 Bas-Rhin Valff

Valff Bas-Rhin