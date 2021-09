Lacave Lacave Lacave, Lot La microfaune souterraine des Causses du Quercy / Veillée conférence Lacave Lacave Catégories d’évènement: Lacave

La microfaune souterraine des Causses du Quercy / Veillée conférence 2022-02-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-18 22:30:00 22:30:00

Lacave Lot Lacave Les Causses du Quercy renferment bien des trésors enfouis sous terre ! Parmi eux, de petits animaux qui ont trouvé refuge dans le milieu souterrain. Théoriquement hostile à la vie, ce milieu contient en réalité de nombreux habitats favorables au développement d’espèces : on parle de “microfaune souterraine”. Depuis 2014, des travaux scientifiques, portés par le Parc et réalisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le Comité départemental de spéléologie du Lot, ont permis de découvrir plusieurs espèces nouvelles pour la science.

A travers la présentation de ces travaux scientifiques, Louis Deharveng, professeur Emérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Guy Bariviera, spéléologue passionné, viendront partager avec vous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches.

