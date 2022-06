La microaventure du REcyclotour La REcyclerie, 19 juin 2022, Paris.

Le dimanche 19 juin 2022

de 09h00 à 20h00

. payant Plein : 99€

LE RECYCLOTOUR – UN ÉVÉNEMENT 100% VÉLO Le REcyclotour est de retour pour une 7e édition le dimanche 19 juin. Profitez d’un événement intégralement sur selle et participez à l’une de nos épopées cyclistes : mouillez le maillot lors de la Microaventure du REcyclotour, célébrez l’agriculture urbaine lors de l’AgricoolTour et pédalez en rythme avec la TechoVelo Parade !

UNE MICRO-AVENTURE À PÉDALES POUR FÊTER L’ÉTÉ, LE VÉLO, LE CINÉMA ET LA PROTECTION DU VIVANT ️

100 km de vélo sur 2 jours (18 et 19 juin) entre les Cinq Toits, la Haute-Vallée de Chevreuse et la REcyclerie

Des animations pour s’initier à l’aventure (orientation, lecture de carte, réparation, visite de lieux inspirants).

⚡ Des ravitos anti-coup de pompe et boissons.

️ Une nuit en bivouac sur une zone de campement à l’entrée d’un village du Parc Naturel.

Une soirée DJ set en plein air animée par GOGO GREEN (n’hésitez pas à aller les suivre sur Instagram).

Une arrivée festive à la REcyclerie avec des bons sons et des boissons !

Cette micro-aventure vous a été concoctée avec ❤ par la REcyclerie, La Véloscénie, Time on Target et GOGO GREEN à l’occasion du REcyclotour.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Samedi 19 juin

Rendez-vous aux Cinq toits situé à Paris dans le 16ème arrondissement pour un petit-déjeuner (inclus).

Départ depuis les Cinq toits, Paris par petit groupe entre 9h00 et 10h30 (possibilité de partir en autonomie avec un road book fourni).

45-50 km à vélo jusqu’en Haute Vallée de Chevreuse.

Animations le long du parcours : orientation, lecture de carte, réparation, visite de lieux inspirés et inspirants.

Arrivée sur une zone de campement spécialement aménagée près d’un village avec foodtrucks et buvette avec en-cas locaux, sanitaires, bivouac en tentes.

Soirée DJ set en plein air animée par le collectif GOGO GREEN.

Dimanche 19 juin

Petit-déjeuner sur la zone de campement (inclus).

Départ au petit matin vers Paris

55-60 km à vélo

Arrivée entre 14h30 et 15h30 à la REcyclerie (Paris 18) où musique et verres vous attendent (demi de blonde ou soft inclus).

Infos pratiques : Ravitos, petits soins, point de recharge pour VAE et voiture-balai en cas de coup de pompe.

️ RÉSERVATIONS

Avec quel vélo partir ?

Nous conseillons un VTC, un gravel ou un VTT capable de rouler aussi bien sur route que sur des chemins. Votre vélo est en réparation ? Il est possible de louer un VTT ou un VTC avec bagages (min. 13L) lors de votre inscription.

➕ En option :

▪ Location de vélo VTT ou VTC, avec bagages (min. 13L). Précisez votre taille lors de la commande

▪ Location d’une tente 2 places (la tente vous attendra directement sur l’aire de bivouac)

▪ Location d’un sac de couchage avec matelas de sol

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Un rechange pour le lendemain et la nuit

Une veste un peu plus chaude pour la soirée

Un kit réparation avec une chambre à air adaptée à votre vélo (nos animateurs auront le nécessaire pour vous assister si besoin)

Masque de protection et solution hydroalcoolique

Vos repas/pique-niques pour les midis et le soir (des foodtruck seront aussi présents sur place et un passage par une ferme proposant des produits locaux est au programme)

Matériel de couchage (tente, matelas, duvet) – location possible sur le formulaire de réservation.

De l’eau (minimum 1L pour la journée, ravitaillement possible)

INCLUS

Petit déjeuner de départ aux cinq toits

Animateur ou roadbook

Ateliers animés pour le soir

Stand petites réparations et entretien

Infirmerie à l’arrivée

Sieste sonore et DJ set par GOGO GREEN

Camion balais pour les imprévus

Rapatriement de vos affaires perso pour le bivouac le soir si besoin

Zone de bivouac et sanitaires

Présence d’un foodtruck (conso non incluses)

Présence d’un stand ravito en fin de journée (conso non incluses)

Petit déjeuner du dimanche matin

Verre d’arrivée à la REcyclerie

Plein de nouveaux copains pour le week-end !

La REcyclerie

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos >> https://www.larecyclerie.com/

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

La Véloscénie, Paris – Le Mont Saint-Michel à vélo

Cet itinéraire à vélo balisé et sécurisé vous invite à un voyage tout en douceur sur plus de 450 km de pistes cyclables et petites routes tranquilles le long de hauts lieux du patrimoine comme la cathédrale de Chartres et à travers 3 parcs naturels régionaux.

Cet itinéraire à vélo balisé et sécurisé vous invite à un voyage tout en douceur sur plus de 450 km de pistes cyclables et petites routes tranquilles le long de hauts lieux du patrimoine comme la cathédrale de Chartres et à travers 3 parcs naturels régionaux. Time on Target

Time on Target organise des stages de vie en nature, de survie et des micro-aventures avec un objectif global: pratiquer et transmettre l'autonomie en pleine nature. Depuis 2014, l'équipe constituée de professionnels diplômés vous propose de vivre des expériences sauvages uniques.

Time on Target organise des stages de vie en nature, de survie et des micro-aventures avec un objectif global: pratiquer et transmettre l’autonomie en pleine nature. Depuis 2014, l’équipe constituée de professionnels diplômés vous propose de vivre des expériences sauvages uniques. GOGO GREEN

GOGO GREEN est né en 2019 de l’envie commune d’une fête plus responsable et solidaire. Les 5 membres du collectif organisent très vite leurs premiers événements en France. Chaque été, GOGO GREEN organise sa tournée annuelle «J’irai mixer chez vous» qui suit les pistes cyclables de la Vélodyssée. De Bordeaux jusqu’à Saint-Jean-De-Luz, l’équipe migre de soirées en soirées à vélo, au fil de l’eau, entre fêtes et marées. Depuis août 2020, GOGO GREEN occupe les sous-sols de La Gare Jazz « Le Gore » pour une résidence tous les dimanches soir. GOGO GREEN est modulable,le large spectre qu’offrent ses 4 artistes en DJ set – afro, indie dance, deep tech, tech-house, techno – lui permet de faire danser sur tous les dancefloors.

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Belen Fernandez