La Micro-Folie | Nouvelle Collection Ile-de-France Micro-Folie Bergerac, mercredi 13 mars 2024.

La Micro-Folie | Nouvelle Collection Ile-de-France Micro-Folie Bergerac Dordogne

La Nouvelle Collection Ile-de-France se compose de 370 œuvres. L’objectif de cette collection est de donner à voir et à comprendre le territoire et ses spécificités à travers sa production artistique et culturelle et ses joyaux patrimoniaux. Il s’agit également d’explorer l’histoire et la géographie de la région ainsi que sa diversité artistique et culturelle. Elle permet aussi de rendre visible des ressources inexploitées comme les fonds patrimoniaux ou les archives. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Micro-Folie 01 rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine micro-folie@la-cab.fr

