La Micro-Folie ArtKaravane à Levernois Levernois, 3 mai 2022, Levernois.

La Micro-Folie ArtKaravane à Levernois Salle des Fêtes Grande Rue Levernois

2022-05-03 17:00:00 – 2022-05-03 20:00:00 Salle des Fêtes Grande Rue

Levernois Côte-d’Or Levernois

C’est le retour de l’association CCulte! et sa Micro-Folie ArtKaravane à la salle des fêtes le mardi 3 mai à partir de 17h00. L’occasion pour tous de découvrir les créations des élèves qui seront exposées jusqu’à 20h00 ainsi que de venir tester le Discovery Tour d’Assassin’s Creed et remonter dans le temps à l’époque de la Grèce Antique. Sans oublier les casques de réalité virtuelle et les 5900 œuvres du Musée Numérique et des contenus inédits!

https://cculte.com/

C’est le retour de l’association CCulte! et sa Micro-Folie ArtKaravane à la salle des fêtes le mardi 3 mai à partir de 17h00. L’occasion pour tous de découvrir les créations des élèves qui seront exposées jusqu’à 20h00 ainsi que de venir tester le Discovery Tour d’Assassin’s Creed et remonter dans le temps à l’époque de la Grèce Antique. Sans oublier les casques de réalité virtuelle et les 5900 œuvres du Musée Numérique et des contenus inédits!

Salle des Fêtes Grande Rue Levernois

dernière mise à jour : 2022-04-29 par