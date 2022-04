La Micro-Folie ArtKaravane à Ladoix-Serrigny Ladoix-Serrigny Ladoix-Serrigny Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-05-13 17:00:00 – 2022-05-13 20:00:00

Ladoix-Serrigny Côte-d’Or Ladoix-Serrigny EUR 0 0 La Micro-Folie ArtKaravane propulsée par l’association CCulte! s’ouvre aux familles à la salle d’évolution Pierre-Joigneaux le vendredi 13 mai de 17h00 à 20h00.

L’occasion pour tous de découvrir les créations des élèves des écoles qui seront exposées et tester le Discovery Tour d’Assassin’s Creed pour remonter dans le temps à l’époque de la Grèce Antique. Dans les casques de réalité virtuelle des films immersifs en 360° vous plongeront dans la nature ou les œuvres d’art. Pour la première fois, venez dessiner en 3D dans les casques VR. Sans oublier les 5900 œuvres du Musée Numérique. contact.cculte@gmail.com La Micro-Folie ArtKaravane propulsée par l’association CCulte! s’ouvre aux familles à la salle d’évolution Pierre-Joigneaux le vendredi 13 mai de 17h00 à 20h00.

