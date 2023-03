Atelier de Beste – Journées Européennes des Métiers d’Arts La micro ferme des 1000 couleurs, 1 avril 2023, Héauville .

Atelier de Beste – Journées Européennes des Métiers d’Arts

2023-04-01 – 2023-04-02

Héauville

Manche

.

Découverte de la teinture naturelle et plantes locales tinctoriales.

Mes créations d’art textiles sont éco responsables.

Pour la teinture et l’impression, j’utilise cent pour cent de récupération d’eau de pluie. J’ai un hectare de jardin tinctorial (La micro ferme des 1000 couleurs) où je cultive mes plantes.

J’utilise mes plantes pour l’impression et la teinture, ensuite je les transforme en art textile dans ma boutique sur Cherbourg qui fait la production complètement made in Manche.

A Heauville, je continue d’exposer, donner des formations et poursuivre mes propres recherches.

J’ai écrit un livre sur la teinture naturelle et ecoprint qui a été publié en 2021 chez Edition Rustica.

Nous avons un organisme de formation de la teinture naturelle & ecoprint.

Lors des JEMA, il vous sera possible de voir toutes les étapes de la teinture naturelle « De la graines à la couleur » sur le site.

Pendant deux jours, Je propose un mini atelier découverte de la teinture naturelle et l’indigo avec possibilité ecoprint.

J’ai prévu deux démos par jour. Appelez moi pour connaitre les horaires et réserver votre place. Participation sur tarif libre.

bestepb@gmail.com +33 6 43 76 86 34

