La micro-aventure à 2 pas 31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Nantes, jeudi 4 avril 2024.

La micro-aventure à 2 pas Petites présentations de différentes expériences : bivouac à Nantes, voir la mer à vélo en 24h, canal de Nantes à Brest en famille… Jeudi 4 avril, 18h00 31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Accès libre et gratuit.

Les enjeux de transition écologique ont investis notre quotidien familial et professionnel… Mais qu’en est-il de notre temps libre et plus particulièrement, les sports et loisirs ? Pour cette 3e scénographie semestrielle, Écopôle et son réseau vous proposent un pas de côté jusqu’à octobre 2024. Dans ce cadre, un groupe de bénévoles ont souhaité traiter de la thématique du voyage avec cette thématique « Vers une nouvelle éthique du voyage ? » Pourquoi voyageons nous ? Comment ? Quels sont les impacts ? Quelles alternatives au voyage lointain carboné, au tourisme de masse… le slow travel, la micro-aventure locale ? 15 février : Le voyage lent et non motorisé Petites présentations de différentes expériences : bivouac à Nantes, voir la mer à vélo en 24h, canal de Nantes à Brest en famille. Infos : https://www.ecopole.org/ethique-voyage/ Inscription : https://framaforms.org/inscription-vers-une-nouvelle-ethique-du-voyage-1706777085 Besoin de plus d’infos ? florian.roquinarch@ecopole.org

31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire