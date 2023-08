Venez réaliser des toilettes sèches La Micoulade Labécède-Lauragais, 17 septembre 2023, Labécède-Lauragais.

Venez réaliser des toilettes sèches Dimanche 17 septembre, 09h30 La Micoulade Gratuit. Entrée libre.

Atelier de réalisation de toilettes sèches :

Comment vivre heureux sans chasse d’eau ?

Quoi de plus essentiel que la préservation de la ressource en eau et la création d’humus pour fertiliser la terre ?

Cet atelier a pour objectifs :

– d’équiper la Micoulade de toilettes sèches,

– de transmettre un savoir-faire pratique pour fabriquer chez soi des toilettes à compost,

– de créer un fertilisant naturel précieux pour les plantations.

Didiez Gazquez, maître composteur, sera votre guide pour cette animation. Il accompagnera les participants dans la réalisation de cet atelier. Vous pourrez également lui poser des questions concernant la construction et la gestion des toilettes, ainsi que sur le compostage en général.

La Micoulade 11400 Labécède-Lauragais Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie 06 82 80 16 01 Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Florence Martin